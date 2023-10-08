Казахстан завоевал "серебро" и "бронзу" в последний день Азиатских игр

Сборная Казахстана завершила выступление на Азиатских играх-2022 в китайском городе Ханчжоу. В заключительных стартах наши спортсмены завоевали "серебро" и "бронзу", передает NUR.KZ.

У женщин в каратэ до финала в весовой категории до 50 килограммов дошла Молдир Жанбырбай. В главном поединке она уступила сопернице из Тайбэя Шуанг Гу, завершив свое выступление с серебряной наградой.

В артистическом плавании команда Казахстана показала третий результат. В сумме наши спортсменки набрали 663.7417 балла. Первое место осталось за Китаем - 868.9676. Серебряные медали в активе японских синхронисток - 831.2535.

Это были последние выступление казахстанских атлетов на Азиаде в Ханчжоу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.