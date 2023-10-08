Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстан завоевал "серебро" и "бронзу" в последний день Азиатских игр

Опубликовано:

Молдир Жанбырбай
Молдир Жанбырбай. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана завершила выступление на Азиатских играх-2022 в китайском городе Ханчжоу. В заключительных стартах наши спортсмены завоевали "серебро" и "бронзу", передает NUR.KZ.

У женщин в каратэ до финала в весовой категории до 50 килограммов дошла Молдир Жанбырбай. В главном поединке она уступила сопернице из Тайбэя Шуанг Гу, завершив свое выступление с серебряной наградой.

В артистическом плавании команда Казахстана показала третий результат. В сумме наши спортсменки набрали 663.7417 балла. Первое место осталось за Китаем - 868.9676. Серебряные медали в активе японских синхронисток - 831.2535.

Это были последние выступление казахстанских атлетов на Азиаде в Ханчжоу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2040050-kazahstan-zavoeval-serebro-i-bronzu-v-posledniy-den-aziatskih-igr/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.