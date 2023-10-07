Казахстанские ватерполисты стали бронзовыми призерами Азиатских игр-2022

Сегодня, 7 октября, на Азиатских играх-2022 в китайском городе Ханчжоу в мужском водном поло состоялся матч за третье место между сборными Казахстана и Ирана, передает NUR.KZ.

Решающее противостояние завершилось победой казахстанских ватерполистов.

Казахстан обыграл Иран с разницей в один мяч. Итоговый счет составил 10:9. Таким образом, казахстанская сборная заняла третье место. В финале "золото" между собой разыграют Япония и Китай.

Отметим, что на прошлых Азиатских играх Казахстан завоевал золотую медаль, обыграв в финальной встрече японцев.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 76 медалей. Наши спортсмены завоевали десять "золота", 20 "серебра" и 46 "бронз".

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