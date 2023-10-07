Каратистка Софья Берульцева принесла Казахстану десятое "золото" Азиатских игр

Сегодня, 7 октября, на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) состоялся финальный блок в каратэ. Казахстан завоевал три медали различного достоинства, передает NUR.KZ.

В битве за третье место у мужчин в весовой категории до 67 килограммов Дидар Амирали оказался сильнее иранца Заде Махди - 7:2. Он стал бронзовым призером.

Данияр Юлдашев в весе до 84 килограммов потерпел поражение в бою против Малика Бина из Малайзии - 4:10.

Наконец, в финале в весовой категории свыше 68 килограммов (женщины) Софья Берульцева уверенно победила Арику Гурнг из Непала (3:0), принеся Казахстана десятое "золото".

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 74 медали. Наши спортсмены завоевали десять "золота", 20 "серебра" и 44 "бронзы".

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