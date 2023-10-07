Азиатские игры: Казахстан завоевал две "бронзы" подряд

Сборная Казахстана отметилась сразу двумя бронзовыми медалями подряд на Азиатских играх-2022, которые в эти дни проходят в китайском городе Ханчжоу, передает NUR.KZ.

В джиу-джитсу у женщин за третье место в категории до 63 килограммов за награду бились две казахстанки: Мариан Урдабаева и Ажар Салыкова. В казахстанском дерби сильнее оказалась Урдабаева.

Еще одну бронзовую медаль стране принесли представительницы артистического плавания. Ясмин Туякова и Арина Пушкина стали третьими в соревнованиях среди дуэтов. В сумме они набрали 418.6987 балла. Первыми стали китаянки, а вторыми японки.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 71 медаль. Наши спортсмены завоевали девять "золота", 19 "серебра" и 43 "бронзы".

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