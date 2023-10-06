Женская борьба на Азиаде: Жамиля Бакбергенова уступила в финале

Член сборной Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова потерпела поражение в финальной схватке на Азиатских играх-2022 в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ.

У спортсменки был шанс записать в свой актив золотую медаль в весовой категории до 76 килограммов.

В схватке за главную награду турнира она сошлась с Айпери Медет кызы из Кыргызстана. Противостояние завершилось победой соперницы со счетом 7:4.

Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану 17-ю серебряную медаль Азиатских игр-2022.

В активе сборной Казахстана уже 67 медалей. Наши спортсмены завоевали девять "золота", 17 "серебра" и 41 "бронзу".

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