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Женская борьба на Азиаде: Жамиля Бакбергенова уступила в финале

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Жамиля Бакбергенова
Жамиля Бакбергенова. Фото: olympic.kz

Член сборной Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова потерпела поражение в финальной схватке на Азиатских играх-2022 в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ.

У спортсменки был шанс записать в свой актив золотую медаль в весовой категории до 76 килограммов.

В схватке за главную награду турнира она сошлась с Айпери Медет кызы из Кыргызстана. Противостояние завершилось победой соперницы со счетом 7:4.

Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану 17-ю серебряную медаль Азиатских игр-2022.

В активе сборной Казахстана уже 67 медалей. Наши спортсмены завоевали девять "золота", 17 "серебра" и 41 "бронзу".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039916-zhenskaya-borba-na-aziade-zhamilya-bakbergenova-ustupila-v-finale/

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