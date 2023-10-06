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Каратисты принесли Казахстану "золото" и "бронзу" Азиатских игр

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Кайсар Алпысбай
Кайсар Алпысбай. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Член сборной Казахстана по каратэ Кайсар Алпысбай одержал победу в финальном поединке на Азиатских играх-2022 в китайском городе Ханчжоу и завоевал "золото", передает NUR.KZ.

Алпысбай принял участие в финале в весовой категории до 60 килограммов. Против него бился спортсмен из Кувейта Абдулла Шаабан.

Финальное противостояние завершилось победой казахстанца со счетом 7:5. Таким образом, Кайсар Алпысбай принес Казахстану девятое "золото".

У женщин в категории до 61 килограмма Асель Канай со счетом 1:0 выиграла у Атусы Голшаднезад (Иран), став бронзовым призером Азиады.

В активе сборной Казахстана уже 66 медалей. Наши спортсмены завоевали девять "золота", 16 "серебра" и 41 "бронзу".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039907-karatisty-prinesli-kazahstanu-zoloto-i-bronzu-aziatskih-igr/

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