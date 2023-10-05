Джитсер принес Казахстану седьмое "золото" Азиатских игр

Сборная Казахстана отметилась седьмой золотой медалью Азиатских игр-2022 в китайском городе Ханчжоу. Ее обладателем стал джитсер Нуржан Батырбеков, передает NUR.KZ.

Он одержал победу в весовой категории до 69 килограммов. В финале казахстанскому спортсмену противостоял Мохамед Алсувади из сборной ОАЭ.

Решающая схватка завершилась победой Батырбекова со счетом 4:2. Он принес сборной Казахстана седьмую золотую медаль.

Отметим, что ранее джитсеры Мансур Хабибулла и Серик Алдияр стали бронзовыми призерами Азиатских игр.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 56 медалей. Наши спортсмены завоевали семь "золота", 12 "серебра" и 37 "бронз".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.