Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Джитсер принес Казахстану седьмое "золото" Азиатских игр

Опубликовано:

Нуржан Батырбеков
Нуржан Батырбеков. Фото: Нургали Жумагазы

Сборная Казахстана отметилась седьмой золотой медалью Азиатских игр-2022 в китайском городе Ханчжоу. Ее обладателем стал джитсер Нуржан Батырбеков, передает NUR.KZ.

Он одержал победу в весовой категории до 69 килограммов. В финале казахстанскому спортсмену противостоял Мохамед Алсувади из сборной ОАЭ.

Решающая схватка завершилась победой Батырбекова со счетом 4:2. Он принес сборной Казахстана седьмую золотую медаль.

Отметим, что ранее джитсеры Мансур Хабибулла и Серик Алдияр стали бронзовыми призерами Азиатских игр.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 56 медалей. Наши спортсмены завоевали семь "золота", 12 "серебра" и 37 "бронз".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039711-dzhitser-prines-kazahstanu-sedmoe-zoloto-aziatskih-igr/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.