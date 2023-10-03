Надежда Дубовицкая уступила в дуэли с Узбекистаном и стала третьей на Азиатских играх

Сегодня, 3 октября, состоялся финал в женских соревнованиях по прыжкам в высоту в рамках Азиатских игр-2022, которые проходят в китайском городе Ханчжоу, передает NUR.KZ.

В этом виде программы страну представляли Надежда Дубовицкая и Кристина Овчинникова.

Овчинникова завершила выступление на четвертом месте. В лучшей попытке она показала 183 сантиметра.

В итоге в борьбе за золотую медаль остались Надежда Дубовицкая и Светлана Радзивил с Сафиной Садуллаевой из Узбекистана.

Все спортсменки взяли 186 сантиметров. Однако Садуллаева сделала это с первой попытки, Радзивил со второй, а Дубовицкая только с третьей. Затем ни одной из прыгуний не покорилась высота 189 сантиметров.

Таким образом, Садуллаева завоевала "золото", у Радзивил серебряная медаль, а Дубовицкая стала третьей.

В активе сборной Казахстана теперь 47 медалей. Наши спортсмены завоевали пять "золота", десять "серебра" и 32 "бронзы".

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