Каролин Чепкоеч Кипкируи во второй раз выиграла "бронзу" Азиатских игр-2022

Казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи во второй раз поднялась на третью ступень пьедестала Азиатских игр-2022 в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ.

На этот раз она финишировала третьей в финальном забеге на 5000 метров.

Золотую медаль завоевала легкоатлетка из Индии Парул Чаудхари. На финише она обогнала Ририку Хиронаку, представляющей на Азиде сборную Японии.

Отметим, что ранее Каролин Чепкоеч Кипкируи завоевала бронзовую медаль на дистанции 10000 метров.

Сегодня, 3 октября, также состоялся финал у женщин в беге на 400 метров с барьерами. Казахстанка Аделина Земс финишировала восьмой из восьми участниц.

Таким образом, в активе сборной Казахстана теперь 46 медалей. Наши спортсмены завоевали пять "золота", десять "серебра" и 31 "бронза".

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