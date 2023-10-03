Казахстан завоевал очередное "серебро" Азиатских игр в гребле

Завершился последний финал в гребле на байдарках и каноэ в рамках Азиатских игр-2022 в китайском Ханчжоу. Казахстан отметился серебряной медалью, передает NUR.KZ.

Заключительным видом соревновательной программы стал финал у женщин в гребле на каноэ-двойке (200 метров). Здесь нашу страну представляли Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева.

Казахстанские спортсменки преодолели дистанцию за 46.627, что позволило им завоевать "серебро".

Первыми на финише были китаянки - 44.296. Узбекистан замкнул тройку лучших - 47.029.

Таким образом, в активе сборной Казахстана теперь 42 медали. Наши спортсмены завоевали четыре "золота", девять "серебра" и 29 "бронз".

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