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Гребцы принесли Казахстану восьмое "серебро" Азиатских игр

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Сергей и Тимофей Емельяновы
Сергей и Тимофей Емельяновы. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Гребцы Тимофей и Сергей Емельяновы принесли Казахстану восьмую серебряную медаль Азиатских игр-2022, которые проходят в китайском городе Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Спортсмены показали второй результат в гребле на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров. Результат братьев составил 3:49.991.

Первое место занял экипаж из Узбекистана. Финишное время команды составило 3:43.796. Замкнула тройку лучших Индия - 3:53.329.

Таким образом, в активе сборной Казахстана теперь 41 медаль. Наши спортсмены завоевали четыре "золота", восемь "серебра" и 29 "бронз".

Добавим, что сегодня, 3 октября, в гребле на байдарках и каноэ состоятся еще два финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039249-grebtsy-prinesli-kazahstanu-vosmoe-serebro-aziatskih-igr/

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