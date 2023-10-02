Казахстан после дисквалификации Шри-Ланки завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в эстафете

Сборная Казахстана по легкой атлетике стала обладательницей бронзовой медали Азиатских игр-2022 в китайском городе Ханчжоу в смешанной эстафете, передает NUR.KZ.
В финале Аделина Земс, Александра Залюбовская, Ефим Тарасов и Дмитрий Коблов показали четвертый результат из пяти команд.
Однако сборная Шри-Ланки, финишировавшая на втором месте, нарушила правила. Команду дисквалифицировали, отдав сборной Казахстана третье место.
Первое место осталось за Бахрейном. На втором месте расположилась Индия.
Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь 38 медалей. Наши спортсмены завоевали четыре "золота", семь "серебра" и 27 "бронз". В медальном зачете наши спортсмены располагаются на 12 месте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039169-kazahstan-posle-diskvalifikatsii-shri-lanki-zavoeval-bronzovuyu-medal-aziatskih-igr-v-estafete/