Казахстан после дисквалификации Шри-Ланки завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в эстафете

Сборная Казахстана по легкой атлетике стала обладательницей бронзовой медали Азиатских игр-2022 в китайском городе Ханчжоу в смешанной эстафете, передает NUR.KZ.

В финале Аделина Земс, Александра Залюбовская, Ефим Тарасов и Дмитрий Коблов показали четвертый результат из пяти команд.

Однако сборная Шри-Ланки, финишировавшая на втором месте, нарушила правила. Команду дисквалифицировали, отдав сборной Казахстана третье место.

Первое место осталось за Бахрейном. На втором месте расположилась Индия.

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь 38 медалей. Наши спортсмены завоевали четыре "золота", семь "серебра" и 27 "бронз". В медальном зачете наши спортсмены располагаются на 12 месте.

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