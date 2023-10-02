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Азиатские игры-2022: Казахстан завоевал "бронзу" в батутной гимнастике

Опубликовано:

Виктория Бутолина
Виктория Бутолина. Фото: Турлыжан Айтенов

Сборная Казахстана отметилась очередной бронзовой медалью Азиатских игр-2022 в китайском городе Ханчжоу. Ее обладательницей стала Виктория Бутолина, передает NUR.KZ.

Спортсменка в батутной гимнастике пробилась в финал с четвертым результатом. В решающем выступлении ей удалось улучшить свою позицию, финишировав на третье месте.

Судьи оценили выполненную программу Бутолиной в 52.600 балла. Это позволило ей завоевать "бронзу".

Победу одержала китаянка Сюэин Чжу - 56.720 балла. На втором месте расположилась ее сокомандница Ичэн Ху - 55.790 балла.

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь 37 медалей. Наши спортсмены завоевали четыре "золота", семь "серебра" и 26 "бронз".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039107-aziatskie-igry-2022-kazahstan-zavoeval-bronzu-v-batutnoy-gimnastike/

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