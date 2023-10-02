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Казахстан завоевал две бронзовые медали Азиатских игр в гребле на байдарках и каноэ

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Тимофей Емельянов
Тимофей Емельянов. Фото: Нургали Жумагазы

Сегодня, 2 октября, на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) стартовали финалы в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. В первых двух заплывах Казахстан завоевал две награды, передает NUR.KZ.

В мужской гребле на байдарке-одиночке (1000 метров) на третью ступень пьедестала поднялся Кирилл Тубаев. Первое место осталось за китайцем Донг Жангом. Вторым стал Шахриер Махкамов из Узбекистана.

Следом Тимофей Емельянов показал третий результат в финале соревнований по гребле на каноэ-одиночке (1000 метров). Золотую медаль завоевал Куан-Че Лай из Тайбэя. Второе место осталось за Владленом Денисовым из Узбекистана.

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь 33 медали. Наши спортсмены завоевали три "золота", пять "серебра" и 25 "бронз".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039032-kazahstan-zavoeval-dve-bronzovye-medali-aziatskih-igr-v-greble-na-baydarkah-i-kanoe/

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