Казахстан завоевал пятое "серебро" Азиатских игр

Сборная Казахстана сегодня, 1 октября, отметилась пятой серебряной медалью на Азиатских играх-2022, которые в эти дни проходит в китайском городе Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Ее обладателем стал Бекадил Шаймерденов. Он дошел до финала в кураше. В решающей схватке в весовой категории до 81 килограмма казахстанец встретился с Умидом Есановым из Узбекистан.

Соперник одержал уверенную победу со счетом 10:0 - Шаймерденов завершил выступление на втором месте.

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь 28 медалей. Наши спортсмены завоевали три "золота", пять "серебра" и 20 "бронз". В медальном зачете наша страна располагается на 11 месте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.