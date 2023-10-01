Казахстан завоевал пятое "серебро" Азиатских игр

Сборная Казахстана сегодня, 1 октября, отметилась пятой серебряной медалью на Азиатских играх-2022, которые в эти дни проходит в китайском городе Ханчжоу, передает NUR.KZ.
Ее обладателем стал Бекадил Шаймерденов. Он дошел до финала в кураше. В решающей схватке в весовой категории до 81 килограмма казахстанец встретился с Умидом Есановым из Узбекистан.
Соперник одержал уверенную победу со счетом 10:0 - Шаймерденов завершил выступление на втором месте.
Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь 28 медалей. Наши спортсмены завоевали три "золота", пять "серебра" и 20 "бронз". В медальном зачете наша страна располагается на 11 месте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038962-kazahstan-zavoeval-pyatoe-serebro-aziatskih-igr/