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Казахстан завоевал пятое "серебро" Азиатских игр

Опубликовано:

Бекарыс Шаймерденов
Бекарыс Шаймерденов. Фото: Турлыжан Айтенов

Сборная Казахстана сегодня, 1 октября, отметилась пятой серебряной медалью на Азиатских играх-2022, которые в эти дни проходит в китайском городе Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Ее обладателем стал Бекадил Шаймерденов. Он дошел до финала в кураше. В решающей схватке в весовой категории до 81 килограмма казахстанец встретился с Умидом Есановым из Узбекистан.

Соперник одержал уверенную победу со счетом 10:0 - Шаймерденов завершил выступление на втором месте.

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь 28 медалей. Наши спортсмены завоевали три "золота", пять "серебра" и 20 "бронз". В медальном зачете наша страна располагается на 11 месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038962-kazahstan-zavoeval-pyatoe-serebro-aziatskih-igr/

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