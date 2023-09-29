Казахстан не смог войти в топ-10 медального зачета Азиатских игр

Четыре награды, завоеванные сегодня, 29 сентября, не помогли сборной Казахстана попасть в число десяти сильнейших в медальном зачете Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ.
Главным достижением дня стало "серебро" в фехтовании на шпаге. В командных соревнованиях Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов уступили в драматичном финале японцам.
Бронзовыми медалями отметились триатлонист Аян Бейсенбаев, легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи, а также мужская команда Казахстана по велоспорту на треке в мэдисоне.
В общей сложности казахстанские спортсмены на Азиаде завоевали уже 26 наград - 3 "золота", четыре "серебра" и 19 "бронз". В медальном зачете Казахстан занимает промежуточное 11 место.
На первом месте Китай (105-63-32), Япония удерживает вторую позицию (27-35-37), а третью - Южная Корея (26-28-48).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038863-kazahstan-ne-smog-voyti-v-top-10-medalnogo-zacheta-aziatskih-igr/