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Каролин Чепкоеч Кипкируи принесла Казахстану бронзовую медаль Азиатских игр

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Каролин Чепкоеч Кипкируи
Каролин Чепкоеч Кипкируи. Фото: WILLIAM WEST/AFP via Getty Images

В китайском городе Ханчжоу в рамках Азиатских игр-2022 стартовали соревнования по легкой атлетике. В первый день сборная Казахстана отметилась бронзовой медалью, передает NUR.KZ.

Ее стране принесла Каролин Чепкоеч Кипкируи. Спортсменка добилась успеха в беге на 10000 метров. Она преодолела дистанцию за 33:15.83.

Золотую медаль завоевала Килонзо Мотосио из Бахрейна - 31:43.73. Второй на финише была японка Ририка Хиронака - 31:50.74.

Добавим, что также сегодня состоялись финалы в спортивной ходьбе на 20 километров. Георгий Шейко и Галина Якушева не смогли завоевать медаль.

В беге на 400 метров Ефим Тарасов и Александра Залюбовская не прошли квалификацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038837-karolin-chepkoech-kipkirui-prinesla-kazahstanu-bronzovuyu-medal-aziatskih-igr/

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