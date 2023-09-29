Казахстанские фехтовальщики завоевали "серебро" Азиатских игр

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге в упорной борьбе принесла стране серебряную медаль Азиатских игр-2022 в командных соревнованиях, передает NUR.KZ.
Казахстан в этом виде был представлен Эльмиром Алимжановым, Ерликом Сертай, Вадимом Шарлаимовым и Русланом Курбановым.
В финале наши спортсмены встречались с командой Японии.
Финальное противостояние получилось близким и конкурентным. Судьбу же встречи при счете 35-35 решил один единственный укол. В овертайме точнее оказался японский шпажист, подаривший команде золотые медали.
Казахстан в свою очередь завершил выступление с серебряными медалями.
Таким образом, в активе сборной Казахстана на данный момент уже 24 медали (3 "золота", 4 "серебра", 17 "бронз"). В медальном зачете наши спортсмены занимают 11 место.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038824-kazahstanskie-fehtovalschiki-zavoevali-serebro-aziatskih-igr/