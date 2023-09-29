Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанские фехтовальщики завоевали "серебро" Азиатских игр

Опубликовано:

Эльмир Алимжанов
Эльмир Алимжанов. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге в упорной борьбе принесла стране серебряную медаль Азиатских игр-2022 в командных соревнованиях, передает NUR.KZ.

Казахстан в этом виде был представлен Эльмиром Алимжановым, Ерликом Сертай, Вадимом Шарлаимовым и Русланом Курбановым.

В финале наши спортсмены встречались с командой Японии.

Финальное противостояние получилось близким и конкурентным. Судьбу же встречи при счете 35-35 решил один единственный укол. В овертайме точнее оказался японский шпажист, подаривший команде золотые медали.

Казахстан в свою очередь завершил выступление с серебряными медалями.

Таким образом, в активе сборной Казахстана на данный момент уже 24 медали (3 "золота", 4 "серебра", 17 "бронз"). В медальном зачете наши спортсмены занимают 11 место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038824-kazahstanskie-fehtovalschiki-zavoevali-serebro-aziatskih-igr/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.