Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 29 сентября

Сегодня, 29 сентября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.
Вид спорта: Гольф, мужчины/женщины
Кто: РивеккаДжумагулова, Альбина Агаева, Исламия Абельди, Бахтияр Абдулин, Марат Багытжанов, Шерхан Сугур, Касиет Дюсенбаев
Во сколько: 05:00
Вид спорта: Легкая атлетика, мужчины/женщины. Предварительные раунды, финалы
Кто: Георгий Шейко, Галина Якушева, Александра Залюбовская, Каролин Чепкоеч Кипкируи, Ефим Тарасов,
Во сколько: 05:00 и с 17:00
Вид спорта: Триатлон, мужчины. Финал
Кто: Аян Бейсенбаев, Темирлан Темиров
Во сколько: 06:00
Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины/женщины. Квалификация, финалы
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Фехтование на сабле (женщины) и шпаге (мужчины). Командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Плавание, мужчины/женщины. Квалификация, финалы
Кто: Софья Сподаренко (50 метров баттерфляем), Арсен Кожахметов (50 метров брассом), Диана Тасжанова (800 метров вольным стилем), женская эстафетная команда Казахстана (комбинированная эстафета 4 по 100 метров)
Во сколько: 08:00 (квалификация), 17:30 - финалы
Вид спорта: Хоккей на траве, женщины. Отборочный раунд
Кто: Казахстан - Индонезия
Во сколько: 08:15
Вид спорта: Баскетбол, женщины. Предварительный раунд
Кто: Казахстан - Япония
Во сколько: 11:30
Вид спорта: Киберспорт, Peace Elite
Кто: Команда Казахстана
Во сколько: 12:00
Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины/женщины. Омниум, кейрин, мэдисон
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 12:00
Вид спорта: Бокс, мужчины/женщины
Кто: Назым Кызайбай (до 50 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Сагындык Тогамбай (до 92 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг)
Во сколько: 12:00, 14:00, 14:45, 17:30
Вид спорта: Спортивная гимнастика, женщины. Финалы
Кто: Дарья Ясинская
Во сколько: 12:30
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Водное поло, женщины. Предварительный раунд
Кто: Казахстан - Таиланд
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Настольный теннис, мужчины/женщины. 1/8 финала
Кто: Кирилл Герасименко (одиночный разряд), Сарвиноз Миркадирова и Ангелина Романовская (парный разряд)
Во сколько: 14:00
Вид спорта: Гандбол, женщины. Групповой раунд
Кто: Казахстан - Катар
Во сколько: 14:00
Вид спорта: Баскетбол 3х3, женщины. Предварительный раунд
Кто: Казахстан - Япония
Во сколько: 17:00
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038666-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-29-sentyabrya/