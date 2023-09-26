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Азиатские игры-2022: фехтовальщик Эльмир Алимжанов завоевал "бронзу"

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Эльмир Алимжанов
Эльмир Алимжанов. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Один из лидеров мужской сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Эльмир Алимжанов завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ.

Казахстанец пробился в полуфинал, тем самым гарантировав себе как минимум бронзовую награду.

В 1/2 финала ему противостоял японец Кано Коки. Алимжанов уступил сопернику со счетом 9-15.

Таким образом, Эльмир стал бронзовым призером Азиады.

На данный момент в активе сборной Казахстана девять медалей. "Серебро" принесли дзюдоистка Абиба Абужакынова и мужская команда по пулевой стрельбе, третьими стали дзюдоисты Магжан Шамшадин, Абылайхан Жубаназар, Эсмигуль Куюлова, Нурлыхан Шархан, стрелок Никита Чирюкин и смешанная команда Казахтана по пулевой стрельбе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038240-aziatskie-igry-2022-fehtovalschik-elmir-alimzhanov-zavoeval-bronzu/

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