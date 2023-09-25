Казахстан завоевал бронзовую медаль на Азиатских играх-2022

В городе Ханчжоу (КНР) продолжаются Азиатские игры-2022. В очередной соревновательный день сборная Казахстана отметилась бронзовой медалью в пулевой стрельбе, передает NUR.KZ.

Ее автором стал Никита Чирюкин. Он показал третий результат в стрельбе из скорострельного пистолета на 25 метров.

Первое место осталось за китайцем Юхон Ли. Вторым финишировал также представитель КНР Янгпан Лю.

Отметим, что медаль Чирюкина стала для сборной Казахстана третьей на Азиаде. Днем ранее дзюдоисты Абиба Абужакынова и Магжан Шамшадин принесли стране "серебро" и "бронзу" соответственно.

Напомним, Азиатские игры-2022 в Ханчжоу продлятся до 8 октября. Сборную Казахстана представят 525 спортсменов, которые будут биться за медали в 30 видах спорта. В рамках Азиады будут разыграны олимпийские лицензии в некоторых видах спорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.