Казахстанские дзюдоисты на Азиаде-2022: Абиба Абужакынова пробилась в финал

Сегодня, 24 сентября, в дзюдо на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) проходит первый соревновательный день. В финал пробилась казахстанка Абиба Абужакынова, передает NUR.KZ.

Спортсменка успешно преодолела квалификационный барьер. В полуфинале она оказалась сильнее дзюдоистки из Южной Кореи Хьеккьон Ли.

Теперь ей предстоит схватка за золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов. Соперницей нашей спортсменки будет японка Натсуми Тцунода.

Финальный блок начнется в 14:00 по времени Астаны.

Отметим, что у мужчин никому сегодня не удалось дойти до финала. В схватке за третье место выступит Магжан Шамшадин (до 60 кг), Гусман Кыргызбаев (до 66 кг) остался без наград.

Галия Тынбаева (до 52 кг) сразится за третье место.

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