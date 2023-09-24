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Дзюдоистка Абиба Абужакынова вышла в полуфинал Азиатских игр

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Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова. Фото: olympic.kz

Один из лидеров женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова пробилась в полуфинал Азиатских игр-2022, которые в эти дни проходят в Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ.

Спортсменка успешно преодолевает турнирую сетку в весовой категории до 48 килограммов.

В стартовой схватке она оказалась сильнее Джейн Лопес из Филиппин. В четвертьфинале спортсменка одержала победу над Сусон Йон (Северная Корея).

Соперница по полуфиналу определится позже.

Отметим, что также сегодня на татами выступают Магжан Шамшадин (до 60 килограммов), Гусман Кыргызбаев (до 66 килограммов) и Галия Тынбаева (до 52 килограммов).

Финал в этих весовых категориях состоятся сегодня, 24 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2037857-dzyudoistka-abiba-abuzhakynova-vyshla-v-polufinal-aziatskih-igr/

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