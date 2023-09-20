Без финала: Жамиля Бакбергенова уступила в полуфинальной схватке чемпионата мира по борьбе

Финалистка прошлого чемпионата мира по борьбе Жамиля Бакбергенова не смогла одержать победу в полуфинале и поборется в утешительной схватке, передает NUR.KZ.
На сербском ковре в весовой категории до 72 килограммов казахстанка боролась против Дааванасан Енкх Амар из Монголии. Победу в схватке одержала монгольская спортсменка со счетом 6:2.
Теперь, в финале, представительница Монголии встретится с француженкой Кендрой Агустин Дашер или американкой Эмит Элор.
Жамиля Бакбергенова примет участие в утешительной схватке, где поборется за шанс выиграть бронзовую медаль.
Напомним, казахстанская спортсменка дважды доходила до финала чемпионатов мира в 2021-м и 2022-м годах. Также, Жамиля трехкратная чемпионка Азии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2037468-bez-finala-zhamilya-bakbergenova-ustupila-v-polufinalnoy-shvatke-chempionata-mira-po-borbe/