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Без финала: Жамиля Бакбергенова уступила в полуфинальной схватке чемпионата мира по борьбе

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Жамиля Бакбергенова
Жамиля Бакбергенова. Фото: olympic.kz

Финалистка прошлого чемпионата мира по борьбе Жамиля Бакбергенова не смогла одержать победу в полуфинале и поборется в утешительной схватке, передает NUR.KZ.

На сербском ковре в весовой категории до 72 килограммов казахстанка боролась против Дааванасан Енкх Амар из Монголии. Победу в схватке одержала монгольская спортсменка со счетом 6:2.

Теперь, в финале, представительница Монголии встретится с француженкой Кендрой Агустин Дашер или американкой Эмит Элор.

Жамиля Бакбергенова примет участие в утешительной схватке, где поборется за шанс выиграть бронзовую медаль.

Напомним, казахстанская спортсменка дважды доходила до финала чемпионатов мира в 2021-м и 2022-м годах. Также, Жамиля трехкратная чемпионка Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2037468-bez-finala-zhamilya-bakbergenova-ustupila-v-polufinalnoy-shvatke-chempionata-mira-po-borbe/

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