Призер Олимпиады Сергей Филимонов: Хочу вернуть гражданство Казахстана

Серебряный призер Олимпийских игр-2004 по тяжелой атлетике Сергей Филимонов заявил о желании вернуть гражданство Казахстана. В интервью корреспонденту NUR.KZ он отметил, что после Олимпиады все растерял.

"В данное время нахожусь в Казахстане. Если честно, я не так давно приехал из России. Немного побыл там, пообщался с людьми. Многому научился, многое перенял от простого народа. И сейчас в мои планы входит возвращение гражданства РК. Надеюсь, что Казахстанская федерация поможет в этом.

После Олимпийских игр жизнь так сложилась, что я все растерял. Теперь же я хочу начать поднимать нашу тяжелую атлетику. Внести свой вклад в развитие данного вида спорта с использованием своего видения, своего опыта. Надеюсь, что в Федерации, в стране помогут мне с этим. Буду молиться",- озвучил Филимонов.

Добавим, что Филимонов становился чемпионом Европы и Азиатских игр. Является заслуженным мастером спорта РК.

В Афинах он стал вторым в категории до 77 килограммов.

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