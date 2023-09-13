Чемпионы и не только: в Алматы наградили деятелей спорта в честь 30-летия Олимпийского движения

Сегодня, 13 сентября, в Алматы состоялось празднование 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане. В рамках праздничного события состоялось награждение деятелей спорта, передает NUR.KZ.

На мероприятии, организованном Национальным Олимпийском комитетом РК, собрались именитые спортсмены, в разные годы добившиеся значительных успехов на мировой арене. Так, в Алматы из Швеции прибыл легенда казахстанского спорта Владимир Смирнов. В активе прославленного лыжники семь олимпийских медалей, среди которых одна является золотой.

"Всю мю спортивную историю не рассказать - она слишком длинная. В 1994 году наше участие в Олимпиаде завершилось огромным успехом. НОК Казахстана только начинал становиться на ноги. И мы смогли отметиться несколькими медалями. Это было большое достижение, в котором я принимал непосредственное участие. И сегодня я могу сказать, что это достижение было не только моим, но и общим",- озвучил Смирнов.

Также в качестве почетных гостей выступили олимпийские чемпионы Ермахан Ибраимов (бокс), Дмитрий Баландин (плавание), Александр Винокуров (велоспорт на шоссе), Ольга Шишигина (легкая атлетика), призеры ОИ Дарига Шакимова (бокс), Татьяна Лесовая (легкая атлетика), Сергей Филимонов (тяжелая атлетика), Елена Хрусталева (биатлон).

Титулованные спортсмены, знаменитые тренеры, работники Федераций в рамках праздничного мероприятия получили различные награды. Глава НОК РК Тимур Кулибаев вручил Александру Винокурову, Ермахану Ибраимову и Владимиру Смирнову высшую награду НОК РК - орден.

"Поздравляю всех, кто причастен, с этим знаменательным событием. У спортсменов впереди Олимпийские игры, поэтому также хочу обратиться к ним, пожелать хорошего настроения.

30 лет - это большой период. Было много взлетов и падений. Желаю двигаться только вперед", - отметил Винокуров.

Владимир Смирнов, Елена Хрусталева, Елсияр Канагатов. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Почетные знаки НОК РК различных степеней получили олимпийская чемпионка Ольга Шишигина (легкая атлетика), обладатели олимпийской серебряной медали Сергей Филимонов (тяжелая атлетика), Елена Хрусталева (биатлон), бронзовые призеры ОИ Дмитрий Карпов (легкая атлетика), Дарига Шакимова (бокс) и другие деятели спорта. Помимо этого были вручены юбилейные медали и благодарственные письма.

Отметим, что делегация НОК РК проводит мероприятия во всех регионах Казахстана в рамках юбилейного празднования. Торжественные акции проходят с участием именитых спортсменов, ветеранов и деятелей спорта.