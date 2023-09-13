Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Две российские чемпионки по конькобежному спорту перешли в сборную Казахстана

Опубликовано:

Елизавета Голубева
Елизавета Голубева. Фото: russkating.ru

Союз конькобежцев России согласовал переход россиянок Голубевой Елизаветы и Силаевой Кристины в сборную Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте самого союза.

"В связи с обращением Национальной федерации конькобежцев Казахстана о переходе спортсменок Голубевой Елизаветы и Силаевой Кристины, на основании положения о международных переходах, исполком СКР принял единогласное решение об установлении спортсменкам карантина продолжительностью 24 месяца", - говорится в сообщении.

Кристина Силаева
Кристина Силаева. Фото: russkating.ru

Как уточняет "Спорт Экспресс", согласно правилам Международного союза конькобежцев, каждый желающий сменить федерацию должен провести годичный карантин и пропустить в это время все международные старты.

В страну, из которой совершается переход, должен поступить запрос от другой сборной. И дальше все решает уже национальная федерация. В случае ФФККР бывшие представители сборной России могут выступать за другую страну только по истечении двух лет после запроса.

Согласно информации портала Championat.com, Елизавете Голубевой 26 лет. В 2016 году она стала чемпионкой мира среди юниоров в многоборье. В 2018-м девушка выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в командном спринте. В сезоне 2022-2023 Голубева выиграла четыре медали первенства страны, включая золото в масс-старте.

Кристине Силаевой 23 года. Она действующая чемпионка России на дистанции 500 м.

Сообщается также, что из сборной России вместе Силаевой и Голубевой уходит и их тренер Сергей Клевченя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2036390-rossiyskie-konkobezhki-golubeva-i-silaeva-pereshli-v-sbornuyu-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.