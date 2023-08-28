Эльжана Таниева: Я не сдаюсь. Буду биться за олимпийскую лицензию

Эльжана Таниева. Фото: Valerio Origo/LiveMedia/DeFodi Images

Представительница сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева на своей странице в Instagram подвела итоги своего выступления на чемпионате мира в Валенсии (Испания).

Спортсменка отметила, что у нее сохраняется шанс отобраться на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

"Что же, мой третий чемпионат мира завершен.

Прежде всего, спасибо моим тренерам, врачам и всем, кто поддерживал меня.

К сожалению, мне не удалось завоевать лицензию на Олимпийские игры в Париже, не все получилось, но я не сдаюсь. У меня еще есть шанс, а это значит, что я буду упорно работать и бороться за эту путевку

Спасибо, Валенсия! Мне было очень приятно участвовать в соревнованиях в этой потрясающей атмосфере, спасибо всем за вашу поддержку.

Я постараюсь сделать все, что в моих силах",- написала Таниева.

Добавим, что на ЧМ Таниева смогла пробиться в финал упражнений с мячом. Она в итоге показала седьмой результат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2034306-elzhana-tanieva-ya-ne-sdayus-budu-bitsya-za-olimpiyskuyu-litsenziyu/