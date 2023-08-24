Эльжана Таниева стала седьмой на чемпионате мира по художественной гимнастике (фото)

Эльжана Таниева. Фото: JOSE JORDAN/AFP via Getty Images

На чемпионате мира по художественной гимнастике-2023, который в эти дни проходит в испанском городе Валенсия, состоялся финал в упражнениях с мячом, передает NUR.KZ.

Квалификационный барьер успешно преодолела казахстанка Эльжана Таниева. Она вошла в число восьми гимнасток, которые прошли в финал и в итоге бились за медали мирового первенства.

В финале Эльжана Таниева набрала 31.450 балла. Этого результата хватило для того, чтобы занять итоговое седьмое место.

Эльжана Таниева. Фото: JOSE JORDAN/AFP via Getty Images

Золотую медаль в этом виде соревновательной программы завоевала немка Дарья Варфоломеева (35.800). Следом финишировала София Раффаэли (Италия), набравшая 35.200 балла. Третье место осталось за Стилианой Николовой (Болгария) - 35.150.

Эльжана Таниева. Фото: JOSE JORDAN/AFP via Getty Images

Эльжана Таниева. Фото: JOSE JORDAN/AFP via Getty Images

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2033853-elzhana-tanieva-stala-sedmoy-na-chempionate-mira-po-hudozhestvennoy-gimnastike-foto/