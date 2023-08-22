Велокоманда "Астана" озвучила состав на гонку "Вуэльта Испании"

Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом на многодневную гонку "Вуэльта Испании", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт казахстанской команды.
На старт многодневки выйдут восемь гонщиков казахстанской велокоманды. Состав выглядит следующим образом:
- Самуэле Баттистелла
- Фабио Феллине
- Давид Де Ла Крус
- Джо Домбровски
- Хавьер Ромо
- Вадим Пронский
- Луис Леон Санчес
- Андрей Зейц
Спортивными директорами в гонке будут Александр Шефер, Бруно Ченьялта, Марио Манцони, Джузеппе Мартинелли.
Добавим, что "Вуэльта" пройдет с 26 августа по 17 сентября. Действующим чемпионом является Ремко Эвенепул из Бельгии. В 2006 году победу в гонке одержал казахстанец Александр Винокуров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2033500-velokomanda-astana-ozvuchila-sostav-na-gonku-vuelta-ispanii/