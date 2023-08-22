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Велокоманда "Астана" озвучила состав на гонку "Вуэльта Испании"

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Логотип велокоманды "Астана"
Логотип велокоманды "Астана". Фото: astanapremiertech.com

Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом на многодневную гонку "Вуэльта Испании", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт казахстанской команды.

На старт многодневки выйдут восемь гонщиков казахстанской велокоманды. Состав выглядит следующим образом:

- Самуэле Баттистелла

- Фабио Феллине

- Давид Де Ла Крус

- Джо Домбровски

- Хавьер Ромо

- Вадим Пронский

- Луис Леон Санчес

- Андрей Зейц

Спортивными директорами в гонке будут Александр Шефер, Бруно Ченьялта, Марио Манцони, Джузеппе Мартинелли.

Добавим, что "Вуэльта" пройдет с 26 августа по 17 сентября. Действующим чемпионом является Ремко Эвенепул из Бельгии. В 2006 году победу в гонке одержал казахстанец Александр Винокуров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2033500-velokomanda-astana-ozvuchila-sostav-na-gonku-vuelta-ispanii/

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