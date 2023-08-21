Борец Исхар Курбаев стал чемпионом мира среди молодежи

Исхар Курбаев. Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

Казахстанский борец греко-римского стиля Исхар Курбаев стал победителем молодежного (до 20 лет) чемпионата мира-2023 в столице Иордании - Аммане, передает NUR.KZ.

Исхару не было равных в весовой категории до 55 кг. В решающей схватке Курбаев оказался сильнее Фарила Садихли из Азербайджана.

На пути к финалу казахстанский борец прошел турка Эмре Мутлуна, Абдували Рахимбаева из Туркменистана и представителя Кыргызстана Нуристона Суйоркулова.

С 14 по 20 августа в столице Иордании прошел чемпионат мира 2023 года по борьбе среди спортсменов до 20 лет.

Отметим, что Исхар Курбаев дважды становился призером чемпионатов Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2033348-borets-ishar-kurbaev-stal-chempionom-mira-sredi-molodezhi/