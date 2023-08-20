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Дзюдоист Бахытжан Абдурахманов бронзовый призер гран-при в Хорватии

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Бахытжан Абдурахмонов бронзовый призер гран-при Хорватии
Бахытжан Абдурахмонов бронзовый призер гран-при Хорватии: Фото: instagram.com / kaz_judoteam

В столице Хорватии Загребе в эти дни проходит гран-при по дзюдо, в котором член национальной сборной Казахстана Бахытжан Абдурахманов в весе до 73 килограммов стал обладателем бронзовой медали, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию дзюдо Казахстана.

Казахстанский дзюдоист выступает в весовой категории до 73 килограммов. В утешительной схтваке за бронзу он встречался со спортсменом из Косово Акила Гьяковым. На хорватском канвасе победа ушла казахстанцу по очкам Вазари.

Всего за время соренований Бахытжан провел 5 схваток, в которых победу одержал в 4 из них. В предыдущих поединках он одолел дзюдоистов из Венгрии, Франции и Турции.

Ранее, в Загребе первую медаль казахстанской команде принес Айболат Ыстыбай в весовой категории до 66 килограммов. Он также завоевал медаль бронзового отлива.

Отметим, на мировом первенстве в Хорватии собрались 500 мастеров татами из 83-х стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2033188-dzyudoist-bahytzhan-abdurahmonov-bronzovyy-prizer-gran-pri-v-horvatii/

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