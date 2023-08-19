Определился состав сборной Казахстана по художественной гимнастике на участие в чемпионате мира

Эльжана Таниева. Фото: Valerio Origo/LiveMedia/DeFodi Images

Сборная Казахстана по художественной гимнастике примет участие в лицензионном чемпионате мира, который пройдет в испанском городе Валенсия, сообщает пресс-служба Федерации.

Предстоящий чемпионат мира будет лицензионном. На нем разыграются квоты на участие в Олимпийских играх-2024 (Париж, Франция).

Честь страны в индивидуальных упражнениях будут защищать две спортсменки. За медали будут биться Эльжана Таниева и Эрика Жайлауова.

Также сборная Казахстана выступит и в групповых упражнениях. В этом виде программы страну представят Аружан Касенова, Айдана Шаяхметова, Баян Койбакар, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Аяулым Кадыр.

Добавим, что ЧМ пройдет с 23 по 27 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2033148-opredelilsya-sostav-sbornoy-kazahstana-po-hudozhestvennoy-gimnastike-na-uchastie-v-chempionate-mira/