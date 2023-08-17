Названы знаменосцы сборной Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу

Асланбек Шымбергенов. Фото: Пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Знаменосцами сборной Казахстана на XIX летних Азиатских играх в городе Ханчжоу (КНР) будут два спортсмена. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции развития спорта.

Выполнять почетную функцию доверили боксеру Асланбеку Шымбергенову и легкоатлетке Надежде Дубовицкой.

"Асланбек родился 9 октября 1993 года в Жамбылской области. Является действующим чемпионом мира по боксу, чемпионом Азии и серебряным призёром летних Азиатских игр в Джакарте-2018.

Надежда родилась 12 марта 1998 году в Семее. За свою карьеру она становился бронзовым призером чемпионата мира, победительницей и призером чемпионата Азии, обладательницей рекорда континента",- говорится в сообщении.

Напомним, Азиада в Ханчжоу пройдет с 23 сентября по 8 октября. Медали будут разыграны в 40 видах спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2032869-nazvany-znamenostsy-sbornoy-kazahstana-na-aziatskih-igrah-v-hanchzhou/