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Призовой фонд чемпионата мира по легкой атлетике-2023 превысит 8 миллионов долларов

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Прыгун с шестом Арман Дюплантис после установления рекорда
Прыгун с шестом Арман Дюплантис после установления рекорда. Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Через десять дней, 19 августа, будет дан старт чемпионату мира по легкой атлетике в Будапеште (Венгрия). Участвующие атлеты могут рассчитывать на солидные призовые, сообщает World Athletics.

По сообщению Международной федерации, общий призовой фонд составит 8 миллионов 498 000 тысяч долларов. При этом выплаты будут полагаться не только победителям и призерам, но и тем спортсменам, которые попадут в топ-8. Порядок распределения призовых в индивидуальных дисциплинах выглядит следующим образом:

1 место - 70 000 долларов;

2 место - 35 000;

3 место - 22 000;

4 место - 16 000;

5 место - 11 000;

6 место: 7000;

7 место - 6000;

8 место - 5000.

В эстафетном беге суммы немного отличаются: за первое место положено 80 тысяч долларов, за второе - 40 тысяч, за третье - 20 тысяч, за четвертое - 16 тысяч, за пятое - 12 тысяч, за шестое - 8 тысяч, за седьмое - 6 тысяч, за восьмое - 4 тысячи.

Отдельно будут поощряться атлеты, установившие рекорд мира. За высшее достижение спортсменам выплатят 100 тысяч долларов.

Напомним, ЧМ пройдет с 19 по 27 августа. Сборную Казахстана на мировом первенстве представят восемь легкоатлетов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2031847-prizovoy-fond-chempionata-mira-po-legkoy-atletike-2023-prevysit-8-millionov-dollarov/

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