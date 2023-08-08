Какое итоговое место занял Казахстан на Универсиаде в Чэнду

Милад Карими. Фото: Chengdu Economic Daily/VCG via Getty Images

В Чэнду (КНР) завершились соревнования в рамках Всемирной летней Универсиады. Последние медали были разыграны в водном поло среди мужских сборных, передает NUR.KZ.

Сборная Казахстана по итогам своего выступления заняла 20-е место в медальном зачете. В активе наших спортсменов 20 наград: две золотые, семь серебряных и 11 бронзовых.

На первом месте завершили Универсиаду гимнаст Милад Карими и таеквондистка Рита Бакишева.

"Серебро" у Милада Карими, Наримана Курбанова (оба спортивная гимнастика), Дианы Турсынбек (стрельба из лука), Эльжаны Таниевой (художественная гимнастика, две медали), Никиты Чирюкина (пулевая стрельба) и мужской команды Казахстана по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка, 50 метров, три положения).

Третьими стали Милад Карими (спортивная гимнастика), Эльжана Таниева (художественная гимнастика), мужская команда по таеквондо, мужская команда по фехтованию на сабле, мужская команда по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка, 10 метров), Бекарыс Садуакас, Сунгат Жубаткан, Аскар Наркулов (дзюдо), Адильбек Мусин (плавание), Бексултан Коскенов, Айгерим Тореханова (ушу).

Отметим, что первое место занял Китай (178 медалей), второй финишировала Япония (93 медали), Южная Корея замкнула тройку лучших (58 наград).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2031637-kakoe-itogovoe-mesto-zanyal-kazahstan-na-universiade-v-chendu/