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Гимнаст Милад Кариими завоевал три медали Универсиады

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Милад Карими жарыс кезінде
Милад Карими. Фото: olympic.kz

Один из лидеров сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал обладателем нескольких медалей Всемирной летней Универсиады в Чэнду (КНР), передает NUR.KZ.

Так, спортсмен финишировал первым в упражнениях на перекладине. В финале за свое выступление он получил от судей 14,800 балла.

Также в его активе серебряная награда. Ее он завоевал в вольных упражнениях. Завершает его коллекцию бронзовая медаль, которую гимнаст получил в опорном прыжке.

Отметим, что еще одну награду Казахстану принес Нариман Курбанов. Гимнаст показал второй результат в финале упражнений на коне. Его выступление судьи оценили в 15,266 балла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2031410-gimnast-milad-kariimi-zavoeval-tri-medali-universiady/

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