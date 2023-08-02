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Казахстанцы увидят летние Азиатские игры в прямом эфире

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Логотип Азиатских игр в Ханчжоу
Логотип Азиатских игр в Ханчжоу. Фото: ocasia.org

Телерадиокорпорация "Казахстан" официально объявила о приобретении прав на трансляцию XIX летних Азиатских игр в городе Ханчжоу (КНР), сообщает пресс-служба корпорации.

Согласно информации, казахстанские зрители и болельщики смогут смотреть спортивные соревнования в прямом эфире на телеканалах «Qazaqstan и Qazsport.

"Переговоры о покупке прав на трансляцию крупных мероприятий требуют много времени для достижения коммерчески приемлемой цены. Переговоры с Олимпийским советом Азии, начатые год назад, завершены. В Ханчжоу также отправится работать специальная съемочная группа, которая будет обеспечивать дополнительным контентом каналы Qazaqstan и Qazsport, в эфире которых будут организованы включения со спортивных площадок Азиатских игр, а также запланированы специальные тематические студийные программы. Сейчас идет отбор комментаторов", - рассказала Ляззат Танысбай, председатель правления телерадиокорпорации "Казахстан".

Добавим, что Азиада пройдет с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Игры должны были состояться в 2022 году, однако были перенесены из-за пандемии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2031029-kazahstantsy-uvidyat-letnie-aziatskie-igry-v-pryamom-efire/

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