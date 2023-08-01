"Огонь": шестикратная чемпионка мира Ютта Лердам восхитила фанатов фото в купальнике

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Обладательница серебряной медали Олимпиады, шестикратная чемпионка мира по конькобежному спорту Ютта Лердам на своей странице в Instagram опубликовала новое фото в черном открытом купальнике, передает NUR.KZ.

Поклонники и подписчики спортсменки не оставили Ютту без внимания. Пост собрал большое количество лестных комментариев: "Огонь", "Красива во все времена года", "Прекрасная", "Королева", "Восхитительная", "Шикарная".

24-летняя Лердам является многократной чемпионкой мира. Она шесть раз на мировых первенствах поднималась на первую ступень пьедестала. Также в ее активе активе серебряная и бронзовые медали ЧМ.

В прошлом году конькобежка из Нидерландов завоевала "серебро" на Олимпийских играх, которые прошли в Пекине (Китай). Также она удерживает рекорд страны на дистанции 1000 метров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2030886-ogon-shestikratnaya-chempionka-mira-yutta-lerdam-voshitila-fanatov-foto-v-kupalnike/