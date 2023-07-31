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Казахстан завоевал пять медалей на турнире по женской борьбе в Польше

Опубликовано:

Анастасия Панасович
Анастасия Панасович. Фото: uww.org

В городе Варшава (Польша) завершился международный турнир по женской борьбе. Сборная Казахстана заняла второе место в командном зачете соревнований, сообщает Olympic.kz.

В общей сложности наши спортсменки завоевали пять медалей. Серебряные награды сборной принесли Ирина Казюлина (до 65 килограммов) и Анастасия Панасович (до 72 килограммов).

На третьем месте завершили свое выступление Айнур Ашимова (до 55 килограммов), Диана Каюмова и Гульдана Бекеш (обе выступили в весе до 59 килограммов).

В командном зачете сборная Казахстана расположилась на втором месте.

Отметим, что Панасович в прошлом году завоевала серебряную медаль на юниорском чемпионате мира, который состоялся в Будапеште (Венгрия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2030724-kazahstan-zavoeval-pyat-medaley-na-turnire-po-zhenskoy-borbe-v-polshe/

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