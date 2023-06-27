Велокоманда "Астана" назвала состав на гонку "Тур де Франс"

Алексей Луценко. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом на многодневную гонку "Тур де Франс", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт казахстанской команды.

Гранд-тур пройдет в период с 1 по 23 июля. Старт "Большой Петли" намечен на 1 июля в Бильбао, а финиш традиционно состоится на Елисейских Полях в Париже 23 июля.

Состав команды: Алексей Луценко (Казахстан), Евгений Федоров (Казахстан), Марк Кавендиш (Великобритания), Кейс Бол (Нидерланды), Давид Де Ла Крус (Испания), Луис Леон Санчес (Испания), Джанни Москон (Италия), Харольд Техада (Колумбия).

Спортивные директора в гонке: Александр Шефер (Казахстан), Дмитрий Фофонов (Казахстан), Стефано Занини (Италия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2026628-velokomanda-astana-nazvala-sostav-na-gonku-tur-de-frans/