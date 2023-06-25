Велогонщик Алексей Луценко стал двукратным чемпионом Казахстана

Евгений Гидич, Алексей Луценко и Даниил Марухин. Фото: пресс-служба КФВС

Сегодня, 25 июня, в Талдыкоргане прошел завершающий соревновательный день национального чемпионата Республики Казахстан по велоспорту на шоссе и Спартакиады Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Федерации.

На старт вышли мужчины и андеры в групповой гонке 164 км (5 кругов). Маршрут пролегал через предгорье Джунгарского Алатау и отличался непростыми подъемами и извилистыми поворотами.

После многочисленных атак первая устойчивая лидирующая группа появилась на втором круге и состояла из четырех гонщиков - Алексея Луценко, Евгения Гидича, Даниила Марухина и Александра Семенова. Однако уже во второй половине гонки Семенов не смог удержать темп беглецов и переложился к ближайшим преследователям Максиму Тараскину и Юрию Натарову. К этому времени отставание основной группы от лидеров составляло более 3,5 минут.

За 20 км до конца гонки Алексей Луценко предпринял решающую атаку и провел оставшуюся дистанцию в гордом одиночестве, финишировав с преимуществом в 2 минуты и 5 секунд.

Серебряная медаль была разыграна между Гидичем и Марухиным в спринтерской борьбе, в которой сильнее оказался Гидич.

Таким образом, обладателем белой майки национального чемпиона в элите стал представитель Северо-Казахстанской области Алексей Луценко. Евгений Гидич, представлявший интересы Акмолинской области, занял второе место. Бронзовым призером стал Даниил Марухин из Северо-Казахстанской области.

"Своей формой я доволен, - говорит Алексей Луценко, - в преддверии "Тур де Франс" было важно проверить себя. И это огромная честь стартовать на "Тур де Франс" в майке национального чемпиона Казахстана. Со мной ехали несколько гонщиков намного младше меня. Подметил, что они молодцы. Физическая форма и гоночный ритм у них не хуже чем у тех, кто гоняет в профессиональных командах. Уровень соперников подрос".

Напомним, что Луценко также стал победителем НЧРК в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Среди андеров победителем НЧРК стал Николя Винокуров (Северо-Казахстанская область), "серебро" досталось Андрею Ремхе (Алматинская область), "бронзу" заполучил Оркен Сламжанов (Жетысуская область).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2026300-velogonschik-aleksey-lutsenko-stal-dvukratnym-chempionom-kazahstana/