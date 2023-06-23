Сборная Казахстана по дзюдо осталась без медалей в первый день Grand Slam в Монголии

Нурканат Серикбаев (в синем). Фото: ijf.org

В Улан-Баторе (Монголия) в эти дни проходит крупный мировой турнир по дзюдо серии Grand Slam. В первый соревновательный день сборная Казахстана не отметилась наградами, передает NUR.KZ.

При этом в финальный блок вышли два представителя нашей команды. Нурканат Серикбаев (до 60 килограммов) и Галия Тынбаева (до 48 килограммов) претендовали на бронзовые медали. Однако потерпели поражение в схватках за третье место.

Тынбаева не смогла в своем малом финале выиграть у Катарины Косты из сборной Португалии.

Серикбаев в свою очередь в дополнительное время уступил дзюдоисту из Южной Кореи Хариму Ли.

Таким образом, в первый день наши спортсмены не отметились медалями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2026123-sbornaya-kazahstana-po-dzyudo-ostalas-bez-medaley-v-pervyy-den-grand-slam-v-mongolii/