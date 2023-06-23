Два казахстанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Grand Slam в Монголии

Нурканат Серикбаев. Фото: ijf.org

Сегодня, 23 июня, в Улан-Баторе (Монголия) стартовал турнир по дзюдо серии Grand Slam. В первый день соревнований за медали будут бороться два казахстанца, передает NUR.KZ.

До финального блока в стартовый день дошли Галия Тынбаева и Нурканат Серикбаев. Оба спортсмена будут биться за бронзовые награды.

Так, Тынбаева дошла до малого финала в весовой категории до 48 килограммов. В решающей для нее схватке Галия встретится с представительницей сборной Португалии Катариной Костой.

Серикбаев в свою очередь попробует отличиться в весе до 60 килограммов. За "бронзу" казахстанец встретится с Харимом Ли из команды Южной Кореи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2026112-dva-kazahstanskih-dzyudoisty-poboryutsya-za-bronzu-grand-slam-v-mongolii/