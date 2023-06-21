Алексей Луценко победил на чемпионате Казахстана и вернул майку лидера

Алексей Луценко. Фото: пресс-служба КФВС

Сегодня, 21 июня, в Талдыкоргане прошел второй соревновательный день чемпионата Республики Казахстан по велоспорту на шоссе. Участники выступили в индивидуальной гонке с раздельным стартом, передает пресс-служба Федерации.

Основная интрига развернулась в категории мужчины-элита. На старт вышли 40 участников, среди которых национальные чемпионы прошлых лет в "разделке" Алексей Луценко, Дмитрий Груздев и Юрий Натаров.

В итоге лучшее время на дистанции 30 км показал Алексей Луценко, проехав гонку за 34 минуты 34 секунды. Напомним, что ранее велогонщик выигрывал "разделку" на ЧРК в 2015 и 2019 годах. Таким образом, он вернул себе белую майку лидера.

Второе место занял Дмитрий Груздев, ранее становившийся самым быстрым гонщиком в 2011-м, 2012-м и 2016-м. Опытный спортсмен преодолел 30 км за 35 минут 59 секунд (+01:24).

Бронзовым призером в индивидуальной гонке стал Антон Кузьмин. Его результат 36 минут 9 секунд (+01:34).

Длина дистанции в "разделке" у женщин составила 25 км. Выиграла гонку Махаббат Умутжанова с результатом 36 минут 3 секунды, тем самым став обладательницей белой майки в этой дисциплине второй год подряд.

Серебряную медаль заполучила Виолетта Казакова. Ее время 37 минут 11 секунд (+01:07).

Замкнула тройку лидеров молодая гонщица Акпейил Осим, проехав дистанцию за 37 минут 21 секунду (+01:18).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2025796-aleksey-lutsenko-pobedil-na-chempionate-kazahstana-i-vernul-mayku-lidera/