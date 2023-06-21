Казахстан завоевал "серебро" чемпионата Азии по фехтованию

Руслан Курбанов. Фото: olympic.kz

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии, который проходит в Уси (Китай), передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмены финишировали вторыми в командных соревнованиях.

На пути к финалу Казахстан прошел Филиппины, Узбекистан, Южную Корею. В финале же уступили Японии.

Добавим, что страну в этом виде программы представляли Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Руслан Курбанов, Ерлик Сертай.

Стоит отметить, что раннее сборная добилась исторического успеха на Кубке мира. Казахстанские фехтовальщики в командных соревнованиях завоевали золотую награду. Турнир проходил в турецком городе Стамбул. На соревнованиях сборную представили те же спортсмены, что и на ЧА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2025773-kazahstan-zavoeval-serebro-chempionata-azii-po-fehtovaniyu/