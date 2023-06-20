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Вернет ли Луценко белую майку? В Талдыкоргане стартовал чемпионат РК по велоспорту на шоссе

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Велогонщик Алексей Луценко
Алексей Луценко. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Сегодня, 20 июня, в Талдыкоргане стартовало главное событие календаря Казахстанской федерации велосипедного спорта – национальный чемпионат Республики Казахстан по велоспорту на шоссе, сообщает пресс-служба.

Участие в соревновании примут 175 спортсменов, 18 из которых паралимпийцы. НЧРК продлится до 25 июня.

Отметим, что национальные чемпионаты традиционно проводятся во второй половине июня по всему миру, для чего в календаре Международного союза велосипедистов (UCI) предусмотрен перерыв.

Победители таких чемпионатов получают право носить белую майку в течение всего сезона в любых стартах в той дисциплине, в которой выиграли. Также национальные чемпионаты позволяют участникам набирать заветные рейтинговые очки UCI, необходимые для отбора на континентальные и мировые первенства. Помимо прочего, на данных соревнованиях формируются составы сборных на следующий сезон.

Напомним, что действующим обладателем белой майки национального чемпиона в групповой гонке среди мужчин является Евгений Гидич, а в индивидуальной гонке с раздельным стартом – Юрий Натаров.

Среди участников НЧРК-2023 есть велогонщики, становившиеся обладателями белых маек в разные годы. Дмитрий Груздев примерял белую майку трижды:в 2011, 2012 и 2016 годах. И все три раза в "разделке".

Алексей Луценко выигрывал НЧРК в 2015 в "разделке", в 2018 в групповой гонке, а в 2019 забрал обе белые майки - и в "разделке", и в групповой гонке.

Артем Захаров становился национальным чемпионом в 2017 году в групповой гонке. Евгений Гидич - действующий национальный чемпион в групповой гонке. Юрий Натаров является действующим чемпионом в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2025559-vernet-li-lutsenko-beluyu-mayku-v-taldykorgane-startoval-chempionat-rk-po-velosportu-na-shosse/

Автор: Роман Кушпелев
Вернет ли Луценко белую майку? В Талдыкоргане стартовал чемпионат РК по велоспорту на шоссе

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