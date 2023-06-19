Фигуристка Медведева показала фото в светлом купальнике

Евгения Медведева. Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева продолжает проводить отпуск на Мальдивах. На своей странице в Instagram она поделилась новой порцией фото, передает NUR.KZ.

На кадрах именитая спортсменка предстала в светлом открытом купальнике. Медведева на снимках позирует на пляже.

За свою карьеру Евгения завоевывала медали на многочисленных мировых турнирах. Она дважды становилась второй на Олимпийских играх. Дважды выиграла чемпионат мира. Еще раз в рамках ЧМ завоевывала "бронзу".

Также напомним, что Евгения Медведева является двукратной чемпионкой Европы, а также серебряным призером чемпионата Европы. В ее активе второе место, которое она заняла в 2017 году на командном чемпионате мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2025468-figuristka-medvedeva-pokazala-foto-v-svetlom-kupalnike/