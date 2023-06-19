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Два рекорда и 14 медалей: Казахстан завершил выступление на ЧА по велоспорту на треке

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Велогонщик Артем Захаров
Артем Захаров. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Сборная Казахстана по велоспорту на треке завершила выступление на чемпионате Азии, который прошел в городе Нилай (Малайзия). В общей сложности наши спортсмены завоевали 14 медалей, сообщает пресс-служба Федерации.

В активе команды девять серебряных и пять бронзовых наград.

На счету у представителей элиты четыре медали. Лидер сборной Артем Захаров завоевал "серебро" в своей коронной дисциплине - омниуме. Рамис Динмухаметов отметился в групповой гонке с выбыванием, которая, в свою очередь, является его приоритетной дисциплиной, став серебряным призером. Также казахстанские трековики обновили рекорд в командной гонке преследования, проехав 4 км за 4:00.4. Этот результат позволил Артему Захарову, Алишеру Жумакану, Рамису Динмухаметову и Дмитрию Носкову подняться на третью ступень подиума. В скретче "бронзу" команде принес Руслан Елюбаев.

Целую россыпь медалей собрали на чемпионате Азии юниоры и юниорки.

Вячеслав Сичкарев, Вадим Белугин, Аслан Силыкбек и Жалгас Абубакар стали вторыми в командной гонке преследования. Аналогичный результат в командной гонке преследования и у юниорок Таисии Титовой, Дарии Казакбай, Аружан Рахымжан и Елизаветы Скляровой.

В командном спринте Рамазан Мухтар, Ризван Бейсенбаев и Данияр Шаяхметов заняли второе место. В гите 1000 метров Ризван Бейсенбаев стал серебряным призером.

Еще одно "серебро" сборной принес Вячеслав Сичкарев в групповой гонке с выбыванием. Среди юниорок в этой же дисциплине отметилась Дария Казакбай, заняв второе место.

Елизавета Склярова и Дария Казакбай продемонстрировали слаженную работу в мэдисоне, их усилия увенчались серебряной наградой. Помимо прочего, юниорка Елизавета Склярова заняла третье место в омниуме.

Вадим Белугин поднялся на пьедестал дважды - за третье место в скретче и за третье место в индивидуальной гонке преследования. Отметим, что в "преследке" Белугин установил новый рекорд Казахстана – 3:18.699.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2025463-dva-rekorda-i-14-medaley-kazahstan-zavershil-vystuplenie-na-cha-po-velosportu-na-treke/

Автор: Роман Кушпелев
Два рекорда и 14 медалей: Казахстан завершил выступление на ЧА по велоспорту на треке

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