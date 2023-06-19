Нариман Курбанов завоевал "золото" чемпионата Азии по спортивной гимнастике

Нариман Курбанов. Фото: olympic.kz

В Калланге (Сингапур) завершился чемпионат Азии по спортивной гимнастике. Мужская сборная Казахстана смогла завоевать на турнире три медали, сообщает Olympic.kz.

На первую ступень пьедестала поднялся Нариман Курбанов. Он финишировал первым в упражнениях на коне.

С "серебром" завершил турнир Дмитрий Патанин. Гимнаст успешно выступил в вольных упражнениях. В этом же виде программы Милад Карими стал пятым.

В командных соревнованиях Казахстан завоевал "бронзу", тем самым квалифицировавшись на чемпионат мира.

Добавим, что с тремя медалями сборная Казахстана стала пятой в медальном зачете. На первом месте Китай - 13 наград (восемь золотых, две серебряные и три бронзовые).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2025436-nariman-kurbanov-zavoeval-zoloto-chempionata-azii-po-sportivnoy-gimnastike/